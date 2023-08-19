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السبت 19 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كندا تعلن حالة الطوارئ في مقاطعة"بريتش كولومبيا" بسبب الحرائق

الحرائق
الحرائق
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أعلنت السلطات الكندية اليوم السبت حالة الطوارئ في مقاطعة "بريتش كولومبيا" بسبب الحرائق التي تشهدها البلاد والتي اجبرت آلاف الأشخاص على مغادرة المنطقة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة "بريتش كولومبيا"يأتي في الوقت الذي تواجه فيه مناطق مختلفة في كندا حرائق مازالت مشتعلة.

 

وكان وزير البيئة وتغير المناخ في الأقاليم الشمالية الغربية، شين طومسون قد أعلن في وقت سابق أن حرائق الغابات ما زالت حرجة وإن الأفراد غير العاملين في حالات الطوارئ الذين بقوا يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر.

 

وقال مسؤولون في الأقاليم الشمالية الغربية أمس إن نحو 19 ألف شخص غادروا يلونايف في أقل من 48 ساعة، مع خروج نحو 15 ألفا في قوافل و3800 غادروا في رحلات طارئة.

 

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