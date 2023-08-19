عشماوي يعلن تفاصيل جلسة تداول القمح والذرة ببورصة السلع

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع؛ ان منتصف شهر اغسطس 2023 تم تداول كمية 923 الف طن من الأقماح المستوردة، بإجمالي عدد ٦٦ جلسة وبإجمالي عدد 6552 عملية تداول.

كما أنه تم تداول كمية 45 الف طن من الذرة الصفراء المستوردة بإجمالي عدد 19 جلسة وبإجمالي عدد ٢٤٢ عملية.

كما تم تداول ايضاً كمية 13 الف طن من الذرة الصفراء والردة سوياً في جلسات مشتركة، بإجمالي عدد 14 جلسة وبإجمالي عدد 58 عملية.

وأضاف عشماوي في تصريحات صحفية ان البورصة المصرية للسلع تعتبر أحد الأدوات الرئيسية في منظومة التجارة وأحد مكوناتها، كونها آلية فاعلة لربط المنتجين مع التجار والموزعين مباشرة دون وسطاء، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل حلقات تداول السلع ويرفع من كفاءة السوق ويسمح بأن يكون هناك مؤشر سعري يستند إليه في المعاملات التجارية.

كما أعرب "عشماوى" عن أمله في أن تكون البورصة المصرية للسلع احد اكبر البورصات السلعية في المنطقة، وان الأمور تجري علي قدم وساق لإضافة المزيد من السلع سواء الزراعية أو الغذائية أو غيرها من المعادن إلى حزمة السلع التي تم طرحها منذ بداية تداول البورصة المصرية للسلع في نوفمبر من عام 2022.