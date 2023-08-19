الثانوية العامة "دور ثان".. الطلاب يؤدون امتحان اللغة العربية اليوم

انطلق منذ قليل امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، “دور ثان”.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة - شعبة عامة اليوم السبت، امتحان اللغة العربية فترة أولى، لمدة 3 ساعات، وامتحان الدين فترة ثانية، ولمدة ساعة ونصف، بنظام البابل شيت.

واستعدت المديريات التعليمية بالمحافظات بتشكيل غرف العمليات للتواصل مع الغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكذا تجهيز استراحات المراقبين تمهيدا لانطلاق الامتحانات.

ويصل طلاب الثانوية العامة بالدور الثاني ما يزيد عن 119 الف طالب وطالبة، على مستوى الجمهورية.

واعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والتى تبدأ اليوم السبت الموافق ١٩ أغسطس ٢٠٢٣، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٣.