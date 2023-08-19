البنتاجون: من السابق لأوانه بحث إمكانية تحقيق كييف لأهدافها بطرق دبلوماسية

صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي بأنه "من السابق لأوانه" بحث إمكانية تحقيق أوكرانيا لأهدافها بطرق دبلوماسية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وقال ميلي في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست"، نشر يوم الجمعة، ردا على سؤال حول ما إذا بإمكان أوكرانيا أن تنتصر: "بالنسبة لأوكرانيا هذه معركة من أجل الوجود"، مضيفا أنه "إذا كان الهدف النهائي هو أوكرانيا حرة ومستقلة ذات سيادة وبوحدة أراضيها، فهذا سيتطلب جهودا ملموسة إضافية".

وتابع: "يمكن تحقيق هذه الأهداف بطرق عسكرية. وهذا سيتطلب وقتا كثيرا، ولكن ربما يمكن تحقيق هذه الأهداف بطرق دبلوماسية أيضا".

ورفض ميلي التعليق على مسألة أي مشاورات محتملة بين موسكو وكييف أو إمكانية إجرائها في المستقبل. وأضاف: "أود القول فقط إن هناك طرقا مختلفة لتحقيق هذه الأهداف".

وتابع قائلا: "وأود القول أيضا إن الآن بالذات يبدو أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك. وهذا الهجوم المضاد لم ينته بعد. وعلينا أن نرى كيف سينتهي هذا، ثم أن نمضي قدما إلى الأمام من تلك النقطة".