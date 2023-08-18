اقرأ غدا في "البوابة".. الألغام تعرقل الهجوم الأوكرانى المضاد

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 19 أغسطس 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

انتهاكات «فظيعة».. اتهامات أممية لكوريا الشمالية بتطويرأسلحتها على حساب الشعب

الألغام تعرقل الهجوم الأوكرانى المضاد.. كييف تستخدم طائرات مسيرة بكاميرات حرارية لرصد حقول العبوات الناسفة.. وروسيا تقترب من إنتاج نسختها الخاصة من «شاهد- »136

ذكرى مقتل مهسا أمينى.. إيران تشن حملة اعتقالات.. وتمنع إقامة تكريم للضحايا

استفزاز إسرائيلى.. عشرات المصابين فى اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

الأونروا تعلق خدماتها فى «عين الحلوة» بعد انتهاك مسلحين لمبانيها

ليتوانيا تغلق معبرين.. بيلاروسيا تحذر الغرب من تخطى الخطوط الحمراء

لمدة ً 22عاما.. سجن امرأة حاولت قتل ترامب بمادة سامة

«الأطباء» بين سندان العجز ومطرقة الاستقالة مصر لديها طبيب لكل 1162مواطنا.. والمعدل العالمى لكل 434

أكاديميون وتشكيليون فى مواجهة الذكاء الاصطناعى

1