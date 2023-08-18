إنقاذ ٦٩ مصطافا من الغرق في رأس البر

شهدت مدينة رأس البر في دمياط منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، توافد الزائرين من مختلف المحافظات على مدينة رأس البر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع و الإقبال على الشواطئ وذلك تزامنًا مع الارتفاع المتزايد فى درجات الحرارة، حيث واصلت الوحدة المحلية بالمدينة جهودها لتوفير كافة الخدمات للزائرين وذلك فى إطار توجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووفقًا لخطة موسم صيف ٢٠٢٣.

حيث يشار إلى أن فرق الإنقاذ تعمل يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط التجهيزات الخاصة بالشواطىء من ٣٣ برج إنقاذ و عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للاسعاف، هذا إلى جانب المعدات البحرية، فيما وقد نجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم من إنقاذ ٦٩ حالة من الغرق وتسليم ٢١٤ طفل تائه الى ذويهم.

كما تستقبل الساحة المخصصة لرحلات اليوم الواحد ، السيارات الوافدة بشكل دورى ، وانتظمت منظومة العمل بالموقف الخارجى وحركة النقل الداخلية سواء بسيارات الأجرة وفقًا لخطوط السير المحددة لها ، وأيضًا الطفطف والاتوبيسين السياحى بطول شارع بورسعيد.

تلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في دمياط بلاغ يفيد استخدام جراج بشارع ٩٧ بمدينة رأس البر كمقر لتصنيع الحلوى والمأكولات بالمخالفة للاشتراطات الصحية وكذلك تخزين اسطوانات الغاز المستخدمة داخل عربات " حمص الشام " مما أدى إلى انبعاث روائح الغاز وتشكيلها خطورة داهمة على المنطقة ، هذا إلى جانب وجود حشرات وقوارض بالجراج.

حيث توجهت الوحدة المحلية بالمدينة و مديرية الصحة إلى الجراج الوارد بخصوصه هذه الشكوى ، وقد تبين صحتها وتدنى مستوى الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص ، وعلى الفور تم غلق وتشميع الجراج وتحرير عدد ٢ محضر جنحة صحية و إعدام ٣٠ كيلو جرام آيس كريم بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمي.



فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على شن حملات مستمرة بالمدينة للتأكد من صلاحية الاطعمة والسلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزائرى المدينة.