إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشيخ زايد

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي قبل الكارته إتجاه القاهرة بنطاق مدينة الشيخ زايد بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي قبل الكارته إتجاه القاهرة بنطاق مدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة شخصين جري نقلهما إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.