غياب هندرسون.. تشكيل الاتفاق أمام الحزم بالدوري السعودي

أعلن ستيفن جيرارد، المدير الفني لفريق الاتفاق، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة الحزم، خلال المباراة التي تنطلق بعد قليل على ملعب الرس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي).

تنطلق مباراة الاتفاق والحزم في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، بإدارة تحكيمية من رائد الزهراني كحكم للساحة.

يغيب الدولي الإنجليزي جوردان هندرسون عن اللقاء، نظرًا لتعرضه لوعكة صحية، أبعدته عن المباراة الثانية للاتفاق في الموسم الجديد من الدوري السعودي.

وأعلن الاتفاق، عودة المخضرم هندرسون لتدريبات الفريق نهاية عطلة الأسبوع الحالي بعد تماثله للشفاء.

شارك هندرسون في أول مباراة رسمية له مع النادي السعودي أمام النصر في الجولة الأولى من الدوري السعودي، وذلك بعد تعاقد الاتفاق معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

تشكيل الاتفاق أمام الحزم

حراسة المرمى: باولو فيكتور

خط الدفاع: عبدالله الخطيب - جاك هيندري - محمد عبدالرحمن - مارسيل تيسراند

خط الوسط: فيتينهو - بيرات أوزديمير - فيصل الغامدي

وفي الهجوم: موسى ديمبلي - روبن كوايسون - علي هزازي.