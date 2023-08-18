الدوري السعودي.. رونالدو وماني يقودان هجوم النصر أمام التعاون

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة التعاون، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري روشن (الدوري السعودي) لموسم 2023-2024.

ويستضيف النصر، اليوم الجمعة، نظيره التعاون على ملعب الأول بارك، وتنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو في تشكيل العالمي الأساسي أمام التعاون، بعدما غاب عن مواجهة الاتفاق في الجولة الأولى من الدوري السعودي، حيث قرر كاسترو إراحة اللاعبين الأساسيين أمام الاتفاق وخوض اللقاء بالبدلاء؛ بسبب خوض نهائي كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023 أمام الهلال قبل 48 ساعة فقط من المواجهة الأولى بالمسابقة.

ويقود رونالدو هجوم النصر في لقاء الليلة، رفقة السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، على أن يشارك الثنائي الأجنبي مارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا كأساسيين، ويغيب عن القائمة أليكس تيليس.

تشكيل النصر أمام التعاون

حراسة المرمى: وليد عبدالله

خط الدفاع: جيسلان كونان – علي لاجامي – عبدالله مادو – سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – سيكو فوفانا – عبدالله الخيبري

وفي الهجوم: آندرسون تاليسكا – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

ويحتل النصر، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) بلا نقاط، بعد خسارته أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، فيما يأتي التعاون عاشرًا بنقطة وحيدة.