رئيس وزراء جورجيا يزور بطريركية الروم الأورثوذكس بالقدس

زار رئيس وزراء جورجيا إيراكلي غاريباشفيلي مقر البطريركية الأورشليمية للروم الأرثوذكس، برافقته عدد من معاونيه وسفير جورجيا في القدس لاشا ونجله نيكولوز غاريباشفيلي.

كان في إستقبال رئيس الوزاء كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، بطريرك الروم الأرثوذكس ورحبً بزيارته للبطريركية.

خلال اللقاء تطرّق البطريرك خلال حديثه عن عمل البطريركية الكبير والمتنوع على الصعيد الرعوي، وزيارات الحجاج, وتوحيد الكنائس الأرثوذكسية وعلاقاتها الجيدة مع بطريركية جورجيا، وقدم له أيقونة والدة الإله والقبر المقدس.

بدوره أشار رئيس الوزراء إلى العمل السلمي الذي تقوم به دولة جورجيا وتعزيزها للقيم الإنسانية، وشكر غبطته على دعمه وإهتمامه للحجاج من جورجيا الذين يأتون في رحلة حج إلى الأراضي المقدسة.



