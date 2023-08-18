القاهرة الإخبارية": مهرجان العلمين يؤكد أن مصر قادرة على تنظيم الفعاليات

قالت فرح الخولي، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن مهرجان العلمين حمل العديد من الرسائل خلال دورته الأولى أولاها أن مصر قادرة على تنظيم هذا النوع من المهرجان، وهي واحدة من المصادر التي تجذب السياح على مستوى العالم.

وأضافت الخولي خلال رسالتها لفضائية القاهرة الإخبارية من العلمين اليوم الجمعة، ثانيًا المهرجان يبرز المقومات الموجودة في مصر ومختلف المحافظات بطبيعتها الساحلية ومناظرها الخلابة، لافتة أن مدينة العلمين بها العديد من الأماكن السياحية المختلفة ومنها سياحة المهرجانات والسياحة الترفيهية وأيضًا السياحة الشاطئية.

يضم المهرجان الذي يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية في أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.