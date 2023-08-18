مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المُحتلة

وقعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فى مناطق مُتفرقة شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن عشرات المواطنين أصيبوا بالرصاص المطاطى وبالاختناق؛ إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية "كفر قدوم" الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين فى المسيرة التى انطلقت تنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وقد جرى نقل أحد المصابين لمستشفى، فيما تلقى الآخرون العلاج ميدانيًا من قبل طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفى محافظة "نابلس"، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال والمستوطنين فى قرية "قريوت" جنوب المحافظة.