خالد محمود مشرفا فنيا لفرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة

أصدر المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي القائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، قرارا بتولي الفنان خالد محمود، مشرفا فنيا لفرقة الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة، التابعة للبيت الفني للمسرح.

كانت آخر أعمال الفنان خالد محمود المسرحية هو عرض "هاملت بالمقلوب" إنتاج فرقة المسرح الحديث، والذي قدم على خشبة مسرح السلام في العام الماضي.

العرض يرصد واقع الإنسان فى العصر الحديث ومتغيرات "هاملت" الإنسان فى هذا العصر الملىء بالتقلبات الصحية والسياسية.

شاركه بطولة المسرحية كل من: عمرو القاضي، وأيمن الشيوي، وسمر جابر، ونهاد سعيد، ومجموعة من الوجوه الجديدة من شباب المعاهد الفنية والمسرح الجامعي، إهداء المشاركة الصوتية والسينمائية الفنان خالد الصاوي، ديكور وإضاءة صبحي السيد، تأليف موسيقي طارق مهران، أزياء مروة عودة، ماكيير لمياء محمود، تأليف د. سامح مهران، وإخراج مازن الغرباوي.

كما شارك خالد محمود في مسرحية "الحفلة التنكرية"، التي قدمت على خشبة مسرح السلام، بشارع قصر العيني، وهى مأخوذة من نص عالمي للكاتب ألبيرتو مورافيا، الحاصل على جائزة نوبل، وهو عن رواية بالأساس كتبت عام 1941، ثم حولها مؤلفها إلى نص مسرحي، ترجمه الراحل سعد أردش عام 1987، وهو يعبر بدرجة كبيرة عن الأوضاع الراهنة في العالم، حيث إن العرض يتناول سياسات حكم الشعوب.

وشاركه البطولة كل من محمد رياض، ولقاء سويدان، ومحمد محمود، وجيهان سلامة، ومجموعة كبيرة من نجوم المسرح الحديث، ديكور محمد هاشم، ملابس مها عبدالرحمن، استعراضات فاروق جعفر، رؤية موسيقية وليد الشهاوي، الأغاني والأشعار فرغلي مهران، إخراج هشام جمعة، بالإضافة إلى مشاركته في مسلسل "نقل عام"، الذي قدم في العام الماضي، من بطولة الفنانين محمود حميدة، وسوسن بدر، وأحمد بدير، ودينا، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحسن محيى الدين، نهلة سلامة، وآخرون، من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب.