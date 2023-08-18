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الجمعة 18 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع 3 شباب فى حادث دراجة بخارية على طريق جمصة الدولى

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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لقي 3 أشخاص مصرعهم اليوم الجمعة في حادث اصطدام دراجة بخارية كانوا يستقلونها بالحواجز الأسمنتية على طريق جمصة الدولى أمام قرية السلسول بنطاق مركز بلقاس بالدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية يستقلها ثلاث شباب بالحواجز الاسمنتية على طريق جمصة الدولي أمام قرية السلسول التابعة للمركز ما أسفر عن مصرع مستقليها.

وبإنتقال ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ  وبالفحص تبين مصرع كلا من رزق محمد عبد الرحمن رؤوف 21 عاما وعبد الرحمن مجدي سليمان 19عاما  من قرية كفر الأطرش التابعة لمركز شربين والسيد حماده المتولي 15عاما ومقيم بعزبة العرب بالستاموني التابعة لمركز بلقاس.

جرى نقل الجثامين إلي مشرحة مستشفى جمصة الدولي على ذمة تصرفات النيابة وتم رفع آثار الحادث من الطريق.

 وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النياية العامة لمباشرة التحقيقات.

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