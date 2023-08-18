الخارجية الروسية تستدعي سفير مولدوفا وتمنع دخول عدد من مسئولي بلاده

استدعت وزارة الخارجية الروسية، السفير المولدوفي لدى موسكو ليليان داريوس، وأبلغته بمنع دخول عدد من مسئولي مولدوفا إلى روسيا، احتجاجا على تقليص كيشيناو لعدد أفراد البعثات الدبلوماسية الروسية فيها.

وذكرت "الخارجية الروسية" - في بيان اليوم الجمعة - "لقد تم استدعاء السفير المولدوفي في موسكو ليليان داريوس، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية اليوم، حيث تم الاحتجاج على القرار غير المبرر، الذي اتخذته كيشيناو، بتقليص عدد موظفي البعثات الدبلوماسية الروسية بشكل كبير في مولدوفا"، مشددة على أن هذه الخطوة تؤدي إلى مزيد من تدمير العلاقات الروسية المولدوفية، لأنها غير ودية.

وأضاف البيان "أبلغنا السفير المولدوفي لدى روسيا أيضا بأنه كرد على هذه الإجراءات، فقد تم منع دخول عدد من مسؤولي مولدوفا إلى روسيا الاتحادية".