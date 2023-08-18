بـ5 ملايين جنيه.. نائب محافظ قنا يفتتح مسجد الصحابة بكلاحين أبنود

شهد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، افتتاح مسجد الصحابة بالجهود الذاتية بقرية كلاحين أبنود التابعة لمركز قنا، وذلك بحضور النائب محمد طايع، والنائب مصطفي محمود، والنائب العمدة مبارك أحمد عامر، والنائب محمد أحمد الجبلاوى أعضاء مجلس النواب، ومحمد عبد الفتاح أدم أمين عام حزب مستقبل وطن بمحافظة قنا، وكبار العائلات وجمع غفير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

واستمع نائب محافظ قنا والمصلين إلى خطبة الجمعة تحت عنوان "اسم الله الرحيم"؛ حيث أكد الخطيب أن الله هو الرحمن الرحيم الذي يكشف الكروب ويغفر الذنوب ويرحم عباده في الدنيا والآخرة، والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن اسم الله الرحيم جاء مقترنـًا باسمه التواب، والغفور؛ دلالة على سعة أبواب رحمته ومغفرته وقبوله للتائبين.

وجدير بالذكر أنه تم إنشاء مسجد الصحابة بكلاحين أبنود بالجهود الذاتية، ويقع على مساحة ٧٥٥ م٢ بتكلفة إجمالية بلغت ٥ ملايين جنيه، وقامت وزارة الأوقاف بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد التي جرى إنشاؤها على مستوى مدن المحافظة المختلفة.