حركة "فتح": مساس الاحتلال الإسرائيلي بالأسرى الفلسطينيين في سجونه يعني تفجير الأوضاع

الجمعة 18/أغسطس/2023 - 12:19 م

قال نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" محمود العالول اليوم الجمعة، إن القيادة الفلسطينية تتابع باهتمام بالغ أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما الأسرى في سجن النقب الصحراوي، وما يتعرضون له من قمع وحملات تفتيش ممنهج وبشكل استفزازي، تطبيقا لسياسة الحكومة الإسرائيلية، وتعليمات الوزير المتطرف ايتمار بن جفير.

وشدد العالول - في بيان صحفي - على أن "المساس بالأسرى ومحاولة الاستفراد بهم، سيكون له تبعات خطيرة، ونسعى وبشكل متواصل لمنع المحتل من الاستفراد بالأسرى داخل سجونه".

وطالب العالول "المؤسسات الحقوقية الدولية كافة، بالتدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى من آلة بطش المحتل داخل السجون"، معتبرا أن "الأسرى خط أحمر، والمساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته".