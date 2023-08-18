أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة عروض السعودية لضم «زيزو»

كشف أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة مفاوضات بعض أندية الدوري السعودي مع أحمد سيد زيزو، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي.

وأكد أحمد مرتضى منصور، في تصريحات تلفزيونية، النادي لم يتلق أي عروض رسمية من السعودية لضم زيزو، مشيرًا أن الأمر عبارة عن اهتمام ورغبة فقط وليس عروضا رسمية.

وأشار أحمد مرتضى منصور، أن زيزو ليس للبيع، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأن الزمالك متمسك باستمرار اللاعب، والذي يعد عنصرًا أساسيًا في بناء فريقًا لحصد الألقاب على مدار 3 أو 4 مواسم مقبلة.

والجدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى رغبة فريق الشباب السعودي، في شراء زيزو، خلال الانتقالات الصيفية الجارية، حيث يعد اللاعب على رأس أولويات إدارة الفريق السعودي.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.