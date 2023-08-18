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الجمعة 18 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سوق الأسهم الامريكية تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الخميس، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 290.91 نقطة ما يعادل 0.8 % عند 34474.83 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقًا 33.97 نقطة ما يعادل 0.8 % عند 4370.36 نقطة، كما انخفض مؤشر ناسداك المركب لأسهم التكنولوجيا 157.70 نقطة ما يعادل 1.2 % عند 13316.93 نقطة.
وارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى أعلى مستوى في شهرين مقابل سلة من العملات.
وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر بفضل ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وثبات الدولار، وانخفضت العقود الآجلة 0.5 % عند 1918.50 دولار للأوقية في بورصة نيويورك المالية.
وفيما يخص أسعار النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 74 سنتًا أو 0.9 % عند 80.13 دولارًا للبرميل.

سوق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض