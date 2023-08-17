الهلال السعودي يعلن إصابة «كوليبالي» ومدة غيابه

أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، إصابة مدافع الفريق، السنغالي كاليدو كوليبالي، ومدة غيابه عن الملاعب.

تعرض كوليبالي لإصابة خلال الأيام الماضية، ليغيب عن الزعيم من أسبوعين لـ3 أسابيع، ليفقد الفريق خدماته في مواجهات قوية ببطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وأكد الهلال في بيان رسمي نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على أن كوليبالي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي في الفترة المقبلة لتسريع وتيرة عودته للمباريات.

وأضاف الهلال في بيانه، أن فترة العلاج والتأهيل اللازمة لإصابة كوليبالي ستمتد لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

ووفقًا لبيان زعيم آسيا، فإن المدافع السنغالي يغيب عن مباريات الفريق المقبلة، أمام كل من، الفيحاء والرائد والاتفاق واتحاد جدة بالدوري السعودي.

وتعاقد الهلال مع كوليبالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، ليخوض بقميص النادي السعودي 6 مباريات جميعها في البطولة العربية، والتي خسر مباراتها النهائية ضد النصر.

إصابة كوليبالي، ستجبر المدير الفني للفريق خورخي جيسوس على تجهيز محمد جحفلي حتى يكون بديلًا لأسد التيرانجا، فضلًا عن مشاركة علي البليهي في مركز قلب الدفاع في المباريات المقبلة.

كان الهلال، افتتح مباريات الموسم الجديد من بطولة الدوري السعودي، بالفوز على أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحصد الزعيم أول 3 نقاط في المسابقة للموسم الجديد 2023-2024.

ولم يشارك كاليدو كوليبالي ضد أبها في افتتاح الدوري السعودي، يوم الإثنين الماضي، ليستمر غيابه عن الهلال في مباريات الفريق التالية.