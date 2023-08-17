ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الـ17 من مبادرة محو الأمية الرقمية وبناء القدرات في البحيرة

اختتمت فعاليات الأسبوع السابع عشر من مبادرة "محو الأمية الرقمية وبناء القدرات"، بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حيث تم تنفيذ رابع دورة من برنامج التميز المؤسسي بحضور 26 متدرب من مختلف الجهات الحكومية والتى تهدف إلي تنمية مهارات أعضاء فرق التميز بالوحدات المحلية للمراكز والمدن وكذا الوحدات المحلية القروية.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفون، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقًا لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارت داليا عثمان، مدير مديرية التنظيم والإدارة، إلى ضرورة ان تتوافق كافة البرامج التدريبية المقدمة لخدمة المواطنين ومكافحة الفساد الإداري والحوكمة وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يتم تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الحكومي فى مجالات الخدمات التكنولوجية.

كما أشار حسنين محمد حسنين - مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإدارى، إلى أنه تم اليوم ختام الدورة الرابعة من برنامج التميز المؤسسى والدورة الثالثة من برنامج رؤية مصر 2030، بهدف تدريب وتثقيف العاملين من مستوى مديري الإدارات والدرجة الأولى التخصصية لتنمية معارف ومهارات العاملين فى الجهات الحكومية بأهمية رؤية مصر ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن المبادرة تنفذ من خلال عدد من المدربين المتطوعين المميزين من أبناء المحافظة.

كما أفاد بأن هذه المبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى المحافظة ومن التجارب الرائدة فى مجال التدريب الإداري وتنمية المهارات وبناء القدرات، حيث استفاد منها حتى تاريخه أكثر من ٦٠٠ قيادة تنفيذية وموظف على مستوى المحافظة من مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة. وأننا نسعى حاليا لتطوير هذه المبادرة بعد ما تحقق من نجاح غير مسبوق وذلك لخدمة وطننا العزيز.

