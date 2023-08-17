ads
الخميس 17 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ختام فعاليات الأسبوع التدريبي الـ17 من مبادرة محو الأمية الرقمية وبناء القدرات في البحيرة

جانب من التدريب
جانب من التدريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اختتمت فعاليات الأسبوع السابع عشر من  مبادرة "محو الأمية الرقمية وبناء القدرات"، بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حيث تم تنفيذ رابع دورة من برنامج التميز المؤسسي بحضور 26 متدرب من مختلف الجهات الحكومية والتى تهدف إلي تنمية مهارات أعضاء فرق التميز بالوحدات المحلية للمراكز والمدن وكذا الوحدات المحلية القروية.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمي لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفون، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية وتنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز إداري كفء وفقًا لأهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشارت داليا عثمان، مدير مديرية التنظيم والإدارة، إلى ضرورة ان تتوافق كافة البرامج التدريبية المقدمة لخدمة المواطنين ومكافحة الفساد الإداري والحوكمة وتحقيق رؤية مصر 2030، حيث يتم  تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الحكومي فى مجالات الخدمات التكنولوجية.

كما أشار حسنين محمد حسنين - مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإدارى، إلى أنه تم اليوم ختام الدورة الرابعة من برنامج التميز المؤسسى والدورة الثالثة من برنامج رؤية مصر 2030، بهدف تدريب وتثقيف العاملين من مستوى مديري الإدارات والدرجة الأولى التخصصية لتنمية معارف ومهارات العاملين فى الجهات الحكومية بأهمية رؤية مصر ودورها فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن المبادرة تنفذ من خلال عدد من المدربين المتطوعين المميزين من أبناء المحافظة.

كما أفاد بأن هذه المبادرة هى الأولى من نوعها على مستوى المحافظة ومن التجارب الرائدة فى مجال التدريب الإداري وتنمية المهارات وبناء القدرات، حيث استفاد منها  حتى تاريخه أكثر من ٦٠٠ قيادة تنفيذية وموظف على مستوى المحافظة من مختلف الجهات الحكومية بالمحافظة. وأننا نسعى حاليا لتطوير هذه المبادرة بعد ما تحقق من نجاح غير مسبوق وذلك لخدمة وطننا العزيز.
 

إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة البحيرة التنمية المستدامة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تحول الرقمي رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 محافظة البحيرة محافظة البحيرة اليوم نهال بلبع نائب محافظ البحيرة