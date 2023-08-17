تجديد تعيين حسن عبد الله محافظًا للبنك المركزي لمدة عام

الخميس 17/أغسطس/2023 - 04:13 م

كشفت مصادر مطلعة في القطاع المصرفي المصري لـ"البوابة نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارًا بتجديد تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام آخر، وحتى الآن لم ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

وتنتهي فترة عمل حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، اليوم الخميس 17 أغسطس 2023، وفقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 18 أغسطس 2022، بتعيينه قائما بأعمال محافظ البنك المركزي خلفا لطارق عامر.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر في 17 أغسطس 2022، قرارا جمهوريا بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية، بعد اعتذار عامر عن الاستمرار محافظا للبنك المركزي، وقدّم الرئيس السيسي، الشكر لطارق عامر، على بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، وقَبِل اعتذاره عن الاستمرار في منصبه.

وخلال العام الذي تقلد فيه عبد الله رئاسة البنك المركزى، تم توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يوم 27 أكتوبر ببرنامج تمويلي قيمته 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.

ويواجه عبد الله الكثير من التحديات من بينها ارتفاع معدلات التضخم، وإتمام مراجعات صندوق النقد الدولي.

يذكر ان حسن عبدالله شغل منصب رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من "الجامعة الأميريكية في القاهرة"، وبكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982 من الجامعة ذاتها.

وشغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في "البنك العربي الإفريقي الدولي"، ورئيس مجلس إدارة "اتحاد المصارف العربية والفرنسية" في هونغ كونغ، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "وفاءً لمصر".

وبدأ حسن عبد الله، العمل عام 1982 في "البنك العربي الإفريقي الدولي" في مصر، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته في نيويورك، حيث عُين عام 1994 مساعداً للمدير العام، ثم مديراً عاماً عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.

وكان حسن عبد الله عضو مجلس إدارة كل من "اتحاد المصارف العربية والفرنسية" في باريس، و"الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة"، و"المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة"، و"البنك المركزي المصري"، وشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، وشركة تعبئة "كوكا كولا مصر"، وشركة "انديفور مصر"، وشركة "المصرية للاتصالات".

وشغل عضوية هيئة التدريس في "الجامعة الأميركية في القاهرة"، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في "الجامعة الأميركية في القاهرة".