انطلاق ماراثون انتخابات استكمال مجالس إدارات مراكز الشباب في دمياط

أعلن وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط، عن انطلاق ماراثون الجمعيات العمومية بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

وأضاف “الشاذلي” في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أنه تبدأ غدا إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة، عقد أولي الجمعيات العمومية للعام 2024/2023، وذلك بمقر مركز شباب النجارين إدارة الروضة، وذلك لإنتخاب مجلس إدارة للدورة الإنتخابية 2023/ 2027، علي مقاعد الرئيس، ونائب رئيس، وأمين صندوق، و5 أعضاء شباب، وذلك استنادا إلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018.

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة، و26 جمعية عمومية تصديق علي الحساب الختامى.

وأشار دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية إلي استعداد مديرية الشباب والرياضة “إدارة الهيئات الشبابية والرياضية” لهذا الحدث، من خلال التأكد من إجراءات الدعوة للجمعية العمومية وفتح وغلق باب الترشح حسب المواعيد المقررة قانونا، وأيضا غلق باب سداد الاشتراكات بالنسبة للأعضاء العاملين، مؤكدا علي ضرورة التصدى لأي حالة خروج عن القانون أثناء انعقاد الجمعيات العمومية.

وذكر صفوت غازى مدير إدارة الهيئات أن الإدارة أنهت إجراءات انعقاد الجمعية العمومية علي وفق صحيح القانون، ومراجعة محاضر مجلس الإدارة الخاصة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد، ومحضر إبداء الرأي في المرشحين.

وتم إعلان كشوف من لهم حق إبداء الرأي بمقر مركز الشباب وذلك حسب المواعيد المقررة قانونا، حيث يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.