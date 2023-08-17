بشري سارة للمدخنين.. تراجع أسعار السجائر 20 جنيها اليوم| فيديو

تراجعت اسعار السجائر الشعبية بنحو 20 جنيها اليوم الخميس، في السوق الموازي، وذلك بعد زيادة الإنتاج إلى 150 مليون سيجارة يوميا.

وقال التجار، إن سعر علبة سجائر بوكس وسعر علبة كليوباترا هبط إلى 45 جنيها اليوم مقارنة بـ65 جنيها في السوق الموازي للسجائر أمس.

وأرجع التجار السبب إلى زيادة إنتاج شركة الشرقية للدخان، والذي من شأنه أن يقضي على احتكار كبار التجار للسجائر، وبيعها بأضعاف السعر الرسمي، وضخ كميات قليلة في السوق بغرض تحقيق مكاسب كبيرة.

وصرح رئيس الشرقية للدخان بأن زيادة الإنتاج تهدف للتصدي لتلاعب التجار بالأسعار، مضيفاً أنه لا زيادة في أسعار السجائر من جانب الشركة.