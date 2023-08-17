لوائح في غضون 4 أشهر فقط.. تعرف على تفاصيل 90 تهمة موجهة لترامب

استعرضت قناة العربية الاخبارية تقريرا حول التهم الموجهة للرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".

وجاء بالتقرير ، الكل هنا بانتظار مشاهدة اللحظة التاريخية، لحظة تسليم ترامب نفسه و 18 أخرين من حلفاؤه لسجن بمقاطعة "فولتون" بولاية جورجيا الامريكية، حال قرر ذلك تنفيذًا لمهلة حتى 25 أغسطس لتسليم نفسه طواعية على خلفية تهم جديدة وجهت له مؤخرا.

وقال بوب كونست أحد المواطنين الأمريكيين: "أنا هنا لدعم ترامب واعتقد ان هذا هو أسوأ نوع من السياسات القذرة في كل مرة يقتربون من فضح مدى فساد عائلة بايدن يوجهون لائحة اتهام اخرى".

ويواجه ترامب 91 تهمة أمام القضاء الأمريكي موزعة ضمن 4 لوائح اتهام مختلفة، وجهت له في غضون 4 أشهر.

في 30 مارس الماضي ، وجهت محكمة مانهاتن لائحة تتعلق بدفع أموال وتزوير وثائق لشراء صمت ممثلة اباحية حول علاقة "غير شرعية".

وفي 9 يونيو الماضي وجهت محكمة فلوريدا قضية احتفاظه بوثائق "مصنفة سرية"، بعد مغادرته البيت الابيض.

وفي الأول من اغسطس، أعلنت واشنطن محاولته الغاء خسارته في انتخابات 2020، وتقويض الديمقراطية ، وفي 14 اغسطس الجاري محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا تحديدا.

وتشمل التهم، التآمر للتزوير والكذب والابتزاز، تكمن أهميتها في أنه حتى لو فاز ترامب برئاسة أمريكا في انتخابات 2024 فلن يستطيع التخلص من هذه القضية أو اثارها