برلماني عن تمثيل ذوي الهمم والشباب: ما زال يحتاج إلى دعم

قال النائب شريف الجابري، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، عن دعم تمثيل ذوي الهمم في المؤسسات الحكومية ومجلس الشعب، إن ذوي الهمم والشباب على رأس أولويات الحوار الوطني، مضيفا أن تمثيل ذوى الهمم يطبق بالفعل في المجالس النيابية والعديد من الأماكن في القطاع الخاص.

وأكد الجابري، خلال لقاء خاص على قناة "إكسترا لايف" على هامش جلسات الحوار الوطني، أن تمثيل ذوي الهمم ما زال يحتاج لدعم ولذلك التغير الثقافة السائدة بأن لديهم الكفاءة والقدرة التي تؤدي بالوظائف بالأداء المطلوب.

ولفت إلى أن هناك تشريعات وقوانين خاصة لذوي الهمم، ولكن يمكن إضافة قوانين أخرى للتحفيز، تحت مسمى المبادرات.