ضبط 1335 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بياناً من قبل إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بدمياط حول نشاط المديرية خلال شهر يوليو الماضي للمرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة ، وذلك للتأكد من مدى جودة الأغذية والمشروبات المعروضه وصلاحيتها وأيضا للتأكد من توافر الشهادات الصحية المنشآت .

وبالمرور على عدد 898 منشأه غذائية تم تحرير 1335 محضر ضد المخالفين، وتم إعدام كميات من الأغذية لحدوث تغيير في خواصها الطبيعية وانتهاء صلاحيتها ، كما تم التوصيه بغلق 607 منشأه غذائيه لعدم وجود تراخيص.

ومن جانبها فقد وجهت "محافظ دمياط" تعليماتها بتكثيف الحملات على الأسواق للتفتيش على سلامة الأغذية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

تلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في دمياط بلاغ يفيد استخدام جراج بشارع 97 بمدينة رأس البر كمقر لتصنيع الحلوى والمأكولات بالمخالفة للاشتراطات الصحية وكذلك تخزين اسطوانات الغاز المستخدمة داخل عربات " حمص الشام " مما أدى إلى انبعاث روائح الغاز وتشكيلها خطورة داهمة على المنطقة ، هذا إلى جانب وجود حشرات وقوارض بالجراج.

حيث توجهت الوحدة المحلية بالمدينة و مديرية الصحة إلى الجراج الوارد بخصوصه هذه الشكوى ، وقد تبين صحتها وتدنى مستوى الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص ، وعلى الفور تم غلق وتشميع الجراج وتحرير عدد 2 محضر جنحة صحية و إعدام 30 كيلو جرام آيس كريم بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمي.



فيما وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على شن حملات مستمرة بالمدينة للتأكد من صلاحية الاطعمة والسلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزائرى المدينة.

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و عدد من ممثلى الهيئة العربية للتصنيع ، وذلك لمناقشة المخطط العام لمشروع إنشاء المجمع المتكامل للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بفارسكور بتمويل من وزارة التنمية المحلية.