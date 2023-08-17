بمشاركة 30 دولة.. انطلاق سباق الدراجات الهوائية 20 سبتمبر بشرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، أعضاء مجلس إدارة احدى الشركات لإدارة الأنشطة الرياضية؛ وذلك بشأن التنسيق نحو إقامة سباق الدراجات الهوائية "تور دي فرانس" السباق الأهم والأعلى مشاهدة في العالم، وأعلن ممثلو الشركة المنظمة عن اختيار شرم الشيخ مدينة السلام العالمي لاستضافة الحدث الدولي المهم في الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر من العام الجاري.

وأوضح ممثلو الشركة المنظمة أن الفعالية عبارة عن 4 سباقات مسافة 170 كيلو للمحترفين تقطع تلك المسافة من داخل مدينة شرم الشيخ حتي مدينة دهب والعودة الي شرم الشيخ.

الفعالية الثانية مسافة 96 كيلو سباق محترفين وهواة علي طريق السلام بشرم الشيخ.

الثالثة لمسافة 40 كيلو علي الطريق الدائري الأوسطي لكل الرياضيين.

الفعالية الرابعة 6 كيلو وهو سباق للعائلات من داخل شرم الشيخ.

يشار الي انه متوقع ان يشارك في السباق متسابقين من 30 دولة مختلفة بالإضافة لمشاركة عدد من سفراء الدول المشاركة ، ويقام السباق برعاية محافظة جنوب سيناء، ووزارة الشباب والرياضة.

من جانبه قدم محافظ جنوب سيناء الشكر للمنظمين بفرنسا لثقتهم وحماسهم علي استضافة شرم الشيخ لتلك الفعالية الهامة والتي تعتبر أحد أهم عناصر التراث الفرنسي المهمة.

ودعا المحافظ خلال اللقاء جميع الرياضيين ومواطني شرم الشيخ للمشاركة في السباق حيث ستقوم الشركة بتوفير الدراجات الهوائية اللازمة للسباق لحرصهم علي مشاركة الجميع في هذا الحدث الهام.