اليوم.. محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

تنظم محافظة الجيزة، اليوم الخميس، احتفالية؛ لتكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والثانوية الأزهرية من أبناء محافظة الجيزة المتفوقين على مستوى الجمهورية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن التكريم يأتي تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق وتقديرًا لما حققوه، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للعملية التعليمية؛ لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وأشار اللواء أحمد راشد أن المحافظة حريصة على تكريم المتميزين من أبنائها؛ لتحفيز كافة الطلاب على التفوق والنجاح، موجهًا شكره وتقديره لأولياء أمور الطلاب والمسئولين عن العملية التعليمية بالمحافظة على متابعتهم الجيدة لأبنائهم والتي كانت لها الدور الكبير في تفوقهم.

وتضم قائمة المكرمين اليوم الطلاب من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية وهم: (فايزة علي محمد محمود بإدارة منشأة القناطر التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الأول على الجمهورية ومحمد حاتم عبد السلام بإدارة الهرم التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبه الرابع الجمهورية وندا عمر السيد محمد بإدارة العجوزة التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبها الثامن على الجمهورية ومعاذ عبد الرحيم أحمد بإدارة الدقي التعليمية بالشعبة الأدبية وترتيبه التاسع على الجمهورية.

وأوائل شهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية وهم: ثراء سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وترتيبه الأول والطالبة رحمة ياسر الصغير بإدارة العمرانية بالشعبة الأدبية وترتيبها الرابع والطالبة ميسان سمير فهيم بإدارة كرداسة بالشعبة الأدبية وبالترتيب الثامن والطالب محمود سعد حسين بإدارة كرداسة وترتيبه العاشر والطالب أحمد مقتدى مصطفى بإدارة الصديق بالشعبة الأدبية ( كفيف ) وترتيبه الثالث.

وفى شهادة الثانوية الفنية الطالبة هاجر عادل سعيد بإدارة الهرم التعليمية بشعبة ( فندقي إشراف داخلى ) وترتيبها الأول.

والطالبة هايدي سمير إبراهيم بإدارة العمرانية التعليمية بشعبة زراعي ( بستنه) وترتيبها الأول.