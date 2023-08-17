تحذيرات من موجات حر شديدة في 49 محافظة تركية

حذرت مديرية الأرصاد الجوية التركية من ارتفاع درجات الحرارة في 49 محافظة في البلاد إلى مستويات كبيرة، وحثت السكان على توخي الحذر وحماية أنفسهم من ضربة الشمس، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقالت قناة TV100 التلفزيونية: "أصدر المكتب العام للأرصاد الجوية تحذيرا من ارتفاع درجات الحرارة في 49 محافظة بسبب موجات الحر الشديدة، ومن المتوقع أن ترتفع درجة الحرارة إلى أكثر من 35 درجة، لذلك يُطلب من المواطنين الذين يعيشون في هذه المحافظات أخذ الحيطة والحذر من ضربة الشمس".

وجاء في تحذير خبراء الأرصاد الجوية: "بسبب الحرارة الشديدة، يجب على مواطنينا، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن والأطفال، أن ينتبهوا ويبقوا حذرين بين الساعة 11 صباحا و4 مساء، لأنها أكثر ساعات اليوم حرارة".

وأشار الخبراء إلى أنه من المتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 43 درجة مئوية في مقاطعات بطمان وكهرمان مرعش وشانلي أورفا ودنيزلي.

وأفادت صحيفة Hürriyet التركية في وقت سابق بأن درجة الحرارة ارتفعت إلى 47 درجة مئوية في محافظة ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد، مما تسبب بخلو الشوارع هناك من المارة.

أعلنت السلطات التركية عن رصدها درجة حرارة عند حوالي 50 درجة مئوية، وذلك لأول مرة في تاريخ الأرصاد في البلاد.

يذكر أن العديد من المناطق حول العالم تشهد موجات حر قياسية هذا الصيف. وتشير معطيات برنامج "كوبرنيكوس" الأوروبي لمتابعة البيئة على الأرض من الفضاء، إلى أن يوليو عام 2023 أصبح الشهر الأشد حرارة في تاريخ الأرصاد.