ضبط جراج مخالف لتصنيع الحلوى في رأس البر بدمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن سرعة التحقق من استخدام جراج بشارع ٩٧ بمدينة رأس البر كمقر لتصنيع الحلوى والمأكولات بالمخالفة للاشتراطات الصحية وكذلك تخزين اسطوانات الغاز المستخدمة داخل عربات " حمص الشام " مما أدى إلى انبعاث روائح الغاز وتشكيلها خطورة داهمة على المنطقة، هذا إلى جانب وجود حشرات وقوارض بالجراج.

توجهت الوحدة المحلية بالمدينة ومديرية الصحة إلى الجراج الوارد بخصوصه هذه الشكوى، وقد تبين صحتها وتدنى مستوى الاشتراطات الصحية وعدم وجود ترخيص، وعلى الفور تم غلق وتشميع الجراج وتحرير عدد ٢ محضر جنحة صحية وإعدام ٣٠ كيلو جرام آيس كريم بدون بيانات وغير صالح للاستهلاك الآدمي.



وقد أكدت " الدكتورة منال عوض " على شن حملات مستمرة بالمدينة للتأكد من صلاحية الاطعمة والسلع الغذائية ومطابقتها للمواصفات وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وزائرى المدينة.

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم مع الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وعدد من ممثلى الهيئة العربية للتصنيع، وذلك لمناقشة المخطط العام لمشروع إنشاء المجمع المتكامل للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة بفارسكور بتمويل من وزارة التنمية المحلية.

حيث تناول الاجتماع استعراض نتائج الدراسات التى تم اعدادها للمشروع فيما يتعلق بالدراسه الخاصة بالتربة والموقع وكذلك دراسات الجدوى الاقتصادية والفرص الاستثمارية وأيضًا تقييم الأثر البيئى والاجتماعى، كما ناقشت " المحافظ " آلية العمل بالمشروع لتحقيق المعالجة المتكامل لتحويل المخلفات إلى طاقة بصورها المختلفة، وذلك من خلال منظومة تكنولوجية متكاملة تتضمن مدفن صحى للتخلص من المخلفات الخطرة وووحدات تدوير المخلفات بأنواعها ووحدة لإنتاج الغاز وأخرى لإنتاج الطاقة.