بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادثين متفرقين بالفيوم

أصيب 3 أشخاص بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، في حادثين متفرقين بدائرة محافظة الفيوم، مساء اليوم الأربعاء، أحدهما انقلاب دراجة نارية، والآخر تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهما السيطرة عليها فانقلبت متسببةً في حدوث إصابات مستقليها.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية "موتوسيكل" على طريق أبشواي السياحي، مما أسفر عن إصابة صابرين أحمد محمود (17 سنة)، وعادل أحمد محمود (24 سنة) بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام.



كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد، إصابة شاب يدعى حمدي عبد الجيد أحمد (18 سنة) بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" على إحدى الطرق الداخلية بالقرية الأولى بدائرة مركز يوسف الصديق، وجرى نقله إلى مستشفى أبشواي.

تحررت المحاضر اللازمة حيال كل حادث على حدة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.