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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة بني سويف الخامس محليا وضمن أفضل ألف جامعة بحثية على مستوى العالم

رئيس جامعه بني سويف
رئيس جامعه بني سويف
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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول  الجامعة على المرتبة الخامسة على مستوى الجامعات المصرية المدرجة فى تصنيف شنغهاي هذا العام،و على المركز من ٩٠١_١٠٠٠ على مستوى العالم  حيث يعتبر التصنيف الصيني (ARWU) هو الاعلى بحثيا في العالم لاعتماده كليا على البحث العلمي ومؤشراته.
وأعرب الدكتور منصور حسن، عن سعادته بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف لقائمة الانجازات التي يحققها أبناء الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين، موجها لهم الشكر والثناء لإخلاصهم وتفانيهم في مجال العمل البحثي، بمايسهم وبشكل ملحوظ في زيادة التصنيف الدولي للجامعة واعتبارها واحدة من أهم الجامعات المصرية في الداخل والخارج. 
وأضافت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي، ان تصنيف شنغهاي يعتمد على خمسة مؤشرات رئيسيه تتمثل في عدد الابحاث المنشوره في مجلات الربع الاول(Q1)،  ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع،  ونسبه الابحاث المنشوره بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الابحاث المنشوره في افضل المجلات والمؤتمرات الدوليه، وعدد اعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دوليه في هذا المجال.

البحث العلمي أعضاء هيئة التدريس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف المؤتمرات الدولية