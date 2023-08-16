النائب حازم الجندي: إعلان الرئيس السيسي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يعزز نجاحه

أشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفورية بتلقى مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، مثمنًا توجيهات الرئيس السيسى إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار الصلاحيات القانونية والدستورية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الحوار الوطني قام بفتح العديد من الملفات والقضايا المتنوعة والهامة، من خلال مناقشات، وعصف ذهني لآراء كوكبة كبيرة من خيرة العقول والنخب المصرية، مشيرا إلى أن ما نتج عنه من توصيات حظي بترحيب ودعم كبير بين الأوساط السياسية.

وقال الجندي في بيان اليوم، إن الرئيس السيسي يحرص دائما على تقديم الدعم الكامل لمطالب الحوار الوطني، وهو ما تجلى في العديد من القرارات، مشيرا إلى أن توجيهات سيادته اليوم لا شك تعزز الثقة في مصداقية ونتائج الحوار الوطني المثمرة، التي يشعر بها الشارع المصري، وكذلك المواطن البسيط.

ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى أن القيادة السياسية المصرية تحرص على تقديم نموذجا وطنيا إصلاحيا مشرفا، من خلال تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي المأمول، بمشاركة جميع أبناء الوطن، بما يسهم في تقديم مقترحات بناءة لمواجهة شتى التحديات التي يمر بها الوطن، على مختلف المحاور.

وتابع الجندي، أن تدشين وبناء الجمهورية الجديدة، يقوم على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والتعاون المجتمعي، في وطن يتسع للجميع، رغم الاختلاف، ويدعوهم للمشاركة في بناء مصرنا الغالية.

ووجه عضو مجلس الشيوخ الشكر والتقدير إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، للجهود البناءة والمثمرة، المبذولة من جميع المشاركين في الحوار، من أجل الخروج بتلك التوصيات الهادفة والتي تتواكب مع احتياجات المجتمع المصري، لافتا إلى أن مخرجات الحوار الوطني الإيجابية لاقت أصداء ترحيبية كبيرة من المواطنيين.