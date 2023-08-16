مستشار النمسا: العلاقات مع ألمانيا تشهد تنسيقًا مستمرًا في مكافحة الهجرة غير الشرعية

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن العلاقات مع ألمانيا وثيقة، وتشهد تنسيقا مستمرا خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقال المستشار النمساوي - في تصريح اليوم الأربعاء، بمناسبة زيارة نظيره الألماني أولاف شولتس بعد غد الجمعة إلى النمسا؛ حيث يتم استقباله في مدينة سالزبورج - إنه سعيد بهذه الزيارة التى تتم لأول مرة بعد عام ونصف من تولي المستشار الألماني مهام منصبه.

وأضاف أن مباحثاته مع شولتس سوف تركز على مناقشة ضوابط الحدود الأوروبية ومسار العمل الإضافي للاتحاد الأوروبي في مكافحة الهجرة غير النظامية.

ولفت إلى تفهم ألمانيا لوجهة نظر النمسا، بعدما تعرضت لانتقادات بسبب رفضها لتوسعة منطقة شنجن لتشمل بلغاريا ورومانيا مع فرض ضوابط الحدود الثابتة مع دول شنجن المجاورة خاصة المجر وسلوفينيا.

وأكد أن ألمانيا تواصل تنفيذ ضوابط الحدود مع النمسا موضحا ان ألمانيا ليست جارتنا فحسب بل هي صديقتنا التي نتعاون معها في العديد من القضايا.

وأضاف نيهمرـ أن المحادثات مع شولتس مهمة على وجه التحديد بسبب التحديات المشتركة في الهجرة وفي منطقة شنجن.

يشار إلى أن مستشاري النمسا والمانيا سوف يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد غد /الجمعة/، في جامعة موزارتيوم في ولاية سالزبورج.