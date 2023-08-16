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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة عامل بطلق ناري في ظروف غامضة بقرية أبو غالب في الجيزة

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب عامل بطلق نارى فى ظروف غامضة بقرية ابو غالب بالجيزة وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج. 

تعود الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بلاغا بحضور عامل لوحدة  ابو غالب بالطريق الزراعى، ومصاب بطلق نارى خرطوش، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين ان المجنى عليه مصاب بطلق خرطوش وحالته حرجة، وقامت سيارة الاسعاف بنقله إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصى لتلقى العلاج. 

وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لحل لغز الواقعة ويقوم رجال المباجث بتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن بالجيزة انتقلت الأجهزة الأمنية بالطريق الزراعي بمديرية أمن الجيزة طلق ناري خرطوش ظروف غامضة طلق خرطوش طلق ناري سيارة إسعاف مصاب بطلق خرطوش مستشفي الشيخ زايد التخصصي مديرية امن الجيزة