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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم القاهرة يشيد بموهبة طالب رسم بورتريه للرئيس السيسي

مدير تعليم القاهرة
مدير تعليم القاهرة والطالب إيساف صفوت
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استقبل أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأربعاء، نبيل محمود مدير عام إدارة الزاوية الحمراء والطالب الموهوب إيساف صفوت بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الزاوية الحمراء الفنية المتقدمة التابعة لإدارة الزاوية.

أثني " وكيل أول الوزارة " على الجهد المبذول من الطالب وإعجابه الشديد بموهبته الفنية في عمل بورتريه فني للرئيس عبد الفتاح السيسي وبورتريه اخر له، وتمني له المزيد من التقدم في الأعمال الفنية البارزة والهادفة، كما حث معلمية على تنمية موهبته .

وأكد " موسي" أن المديرية تذخر بأبنائها الموهوبين فى جميع المجالات من مختلف الأعمار الذين يمثلون الركيزة الأساسية فى مواكبة تطورات العصر وأنه حريص على رعاية ودعم كافة الطلاب المبتكرين بتعليم القاهرة .

جاء ذلك بحضور حنان عمار مدير قسم الموهوبين والتعلم الذكى بالإدارة، وهالة عطية مسئول الموهوبين بالإدارة.

 

 

 

 

 

 

 

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التربية والتعليم الصف الثالث الثانوي تعليم القاهرة