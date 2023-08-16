«التعليم»: إتاحة مواد تعليمية وتدريبية خلال 15 يوما على موقع الوزارة

وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإتاحة المواد التعليمية والتدريبية خلال ١٥ يوما على أن يتم تحميلها في صورة ملفات على موقع الوزارة وإتاحتها لكافة الطلاب، مشيرًا إلى ضرورة إعداد مواد تعليمية وتدريبية متميزة على مناهج المواد الدراسية لكل المراحل التعليمية، بهدف تقديم شرح مبسط وشيق وأكثر تفصيلا لتعميق الفهم والتدريب على الأسئلة لكل وحدة من وحدات كل مادة دراسية.

وأكد الوزير، ضرورة إعداد هذه المواد التعليمية والتدريبية للمناهج الدراسية من خلال كوادر تعليمية متميزة ولها خبرة في بنوك الأسئلة وإعداد الاختبارات.

وعقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، سلسلة اجتماعات وجه خلالها بحزمة إجراءات لمساعدة الطلاب على التحصيل الدراسي.