صور| " الكشف المبكر عن سرطان الثدي" ندوة بمبادرة 100 يوم صحة بالوادي الجديد

نظمت أمانة التدريب والتثقيف السياسي بأمانة حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية عن الكشف المبكر عن سرطان الثدي ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

قالت سعاد عبد الشهيد، أمينة التدريب والتثقيف السياسي بأمانة الحزب بمركز الخارجة، إنه تم تنفيذ الندوة بمقر مدرسة "الوادي بنات" بمدينة الخارجة، في إطار بروتوكول تعاون بين الحزب وقطاع التعليم بالمحافظة لتثقيف المرأة ودعمها صحيًا من أجل حياة أفضل.

حاضرت في الندوة دكتورة /سحر عبد الستار مدير تنظيم الأسرة و استشاري النساء بمستشفى الخارجة التخصصي وبحضور دكتورة/رغدة نجاتي عضو مجلس النواب عن الحزب، ومدير المدرسة ريهام عبدالله عبد الشكور.

ندوة تثقيفية بعنوان الكشف المبكر عن سرطان الثدي (1)

ندوة تثقيفية بعنوان الكشف المبكر عن سرطان الثدي (2)

ندوة تثقيفية بعنوان الكشف المبكر عن سرطان الثدي (3)

ندوة تثقيفية بعنوان الكشف المبكر عن سرطان الثدي (4)