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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أبو الغيط يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأوكراني

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تلقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اتصالًا هاتفيًا من ديمترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الاتصال تناول مستجدات الأزمة الأوكرانية والجهود الدولية لحلها، كما تناول الوزير الاوكراني الصعوبات التي تواجهها بلادها لتصدير منتجاتها لاسيما من الحبوب بعد رفض الجانب الروسي تجديد العمل بمبادرة البحر الأسود للحبوب.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام عبر في هذا السياق عن تطلعه في التوصل إلى تحديد للترتيبات التي تسمح باستقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية خاصة في فترة تشهد فيها سوق الغذاء العالمية تراجعًا في معروض الحبوب واضطرابات مقلقة في الإنتاج العالمي بسبب عوامل عديدة منها الجفاف والتغيرات المناخية.

وذكر أبو الغيط بتأييد الجامعة العربية لمبادرة الأمم المتحدة في هذا الخصوص منذ إطلاقها في يوليو 2022، لما لها من أهمية كبيرة في توفير الحبوب لعدد من الدول ومنها دول عربية، مؤكدًا دعم كافة الجهود الرامية إلى التوصل لتوافق في هذا الشأن.

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وزير الخارجية الأوكران