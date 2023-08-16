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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تفاصيل مداهمة الأمن ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بالقليوبية

تفاصيل مداهمة الامن
تفاصيل مداهمة الامن ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص با
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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز  شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، وبحوزته (25 فرد خرطوش)، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار بالإشتراك مع المتهم الثانى.

وتم استهداف محل إقامة المتهم الثانى وتبين "عدم تواجده" وبالتفتيش فى حضور شقيقه عثر على (عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى تعديل وإصلاح الأسلحة النارية – 3 قطع أسلحة بيضاء) ، وأقر الأخير بأن المضبوطات تخص شقيقه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

بالقليوبية والذخائر الأسلحة النارية