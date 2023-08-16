استطلاع: الأمريكيون منقسمون على أسس حزبية حيال التهم الموجهة ضد ترامب

أظهر استطلاع جديد للرأي أن الأمريكيين منقسمون بشدة على أسس حزبية في وجهات نظرهم بشأن تصرفات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في أحدث القضايا الجنائية المرفوعة ضده.

وكشف الاستطلاع - الذي أجراه مركز "أسوشيتد برس-نورك" لأبحاث الشؤون العامة - أن نصف الأمريكيين يرون أن محاولة ترامب المزعومة للتدخل في فرز أصوات الانتخابات الرئاسية بولاية جورجيا عام 2020 كانت غير قانونية.

وأشار الاستطلاع إلى أن حوالي نصف الأمريكيين (53٪) يوافقون على توجيه وزارة العدل اتهامات لترامب بسبب جهوده للبقاء في منصبه بعد خسارة انتخابات 2020.

ووجد الاستطلاع أن 85٪ من الديمقراطيين يوافقون على التهم الجنائية التي وجهها المستشار الخاص جاك سميث، في 2 أغسطس الجاري، مقارنة بـ 47٪ من المستقلين و16٪ فقط من الجمهوريين.

ويشير الاستطلاع إلى أن لوائح الاتهام غير المسبوقة لرئيس أمريكي سابق لم تفعل الكثير لزعزعة الانقسام الأساسي في جمهور الناخبين: فغالبية الأمريكيين غير راضين عن ترامب، لكنه لا يزال يتمتع بشعبية داخل الحزب الجمهوري.

وبشكل عام، أظهر الاستطلاع أنه لدى 35٪ من الأمريكيين وجهة نظر إيجابية تجاه ترامب مقابل 62٪ لهم وجهة نظر غير مواتية. ومن بين الجمهوريين، على الرغم من ذلك، فإن سبعة من كل عشرة ينظرون إلى الرئيس الأمريكي السابق بشكل إيجابي، ويقول حوالي 6 من كل 10 إنهم يريدون منه أن يرشح نفسه مرة أخرى للبيت الأبيض.

