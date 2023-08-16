مدير تعليم المنوفية يتفقد تدريب المدارس الحكومية القائمة تحت مشروع "المصرية اليابانية"

تفقد اليوم الأربعاء محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، تدريب معلمي مدارس منشأة دملو ، وعرب الرمل الحديثة ، وعبد العزيز حسن وهب التابعين لإدارة قويسنا التعليمية والمقام بالمدرسة المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية بقويسنا وذلك في التدريب الثاني للمدارس الحكومية القائمة تحت مشروع المدارس المصرية اليابانية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، والذي يستهدف جميع معلمي المدارس القائمة المرحلة الاولى وتشمل "٣٠ مدرسة" بمحافظات (المنوفية - الدقهلية - البحيرة)

ويستهدف التدريب: اكتساب معارف ومهارات تطبيق الأنشطة اليابانية الخاصة "توكاتسو" لـــ (المدارس القائمة) [الباقة الموسعة] (الريادة اليومية بالتناوب – مجلس الفصل – المناقشات التوجيهية – التنظيف – الفعاليات المدرسية).