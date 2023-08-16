أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أنها دمرت 13 طائرة "بدون طيار" من طراز شاهد -136 / 131 أطلقتها روسيا ليلا.
ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء عن القوات قولها - في بيان لها - "إنه في الليلة الماضية، هاجمت القوات الروسية البنية التحتية لميناء منطقة أوديسا بطائرات شاهد -136 / 131 بدون طيار، وتم إطلاق الطائرات بدون طيار في عدة موجات من الاتجاه الجنوبي الشرقي (بريمورسكو-أختارسك، تشودا)".
وأوضح البيان أنه تم تدمير 13 طائرة روسية بدون طيار، داخل منطقتي أوديسا وميكولايف من جانب قوات ووسائل سلاح الجو بالتعاون مع وحدات الدفاع الجوي التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية.
العالم
أوكرانيا: تدمير 13 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا ليلا
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أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أنها دمرت 13 طائرة "بدون طيار" من طراز شاهد -136 / 131 أطلقتها روسيا ليلا.
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، أنها دمرت 13 طائرة "بدون طيار" من طراز شاهد -136 / 131 أطلقتها روسيا ليلا.