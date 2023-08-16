بعد أحمد عيد.. المصري يستهدف مدافع الزمالك

قدم النادي المصري البورسعيدي، عرضًا لضم أحمد أيمن منصور، في ظل غموض موقف اللاعب من العودة للزمالك مرة أخرى، أو الرحيل لأحد أندية الدوري الممتاز، بسبب أزمة إيقاف القيد الذي يعاني منها الفريق الأبيض خلالل فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن النادي المصري، ضم أحمد عيد، لمدة 3 مواسم بعد أنباء عودته للزمالك عقب انتهاء إعارته الموسم الماضي، لنادي إنبي، ويترقب الفريق البورسعيدي موقع أحمد أيمن منصور مع الزمالك لضمه خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتظم أحمد أيمن منصور في تدريبات الزمالك، بعد انتهاء إعارته لفريق طلائع الجيش، ولم يتمكن من المشاركة مع الفريق الأبيض في البطولة العربية، بسبب عدم قيده في قائمة الفريق.

وتلقى أحمد أيمن منصور، صاحب الـ 29 عامًا، أكثر من عرض محلي في الفترة الماضية، كان أبرزها من فريق المصري البورسعيدي، والذي سبق ولعب بقميصه قبل أن ينتقل لنادي بيراميدز.

ويعاني الزمالك من أزمة إيقاف القيد، بسبب مستحقات المهاجم بينجامين أتشيمبونج البالغة ٢٧٠ ألف دولار للاعب، ومليون و٤٠٠ ألف دولار لنادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، ودخلت إدارة الأبيض في مفاوضات مع النادي البرتغالي لدفع جزء من المبلغ وجدولة الجزء الآخر.