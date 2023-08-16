بالصور.. مسرحيون ومثقفون يستعرضون مطالبهم لرئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي

التقى المخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، بمجموعة من أهالي مدينة شرم الشيخ، والمسرحيين المهتمين بالحركة الثقافية من الشعراء والأدباء، وصناع العروض التي قدمت مؤخرا في جنوب سيناء وكان هناك مجموعة كبيرة من المخرجات في هذا اللقاء الثري، ومنها دمج وإخراج ثقافي وفني مع مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والترتيب والتنسيق الحقيقي استكمالا لما بدأه خلال السنوات الماضية في دمج أهل المدينة حتى يكونوا متواجدين بالمهرجان .

واستمع المخرج مازن الغرباوي لطلبات وأمنيات الجميع من الحضور بصدر رحب ثم أجاب على تساؤلاتهم ووعد الجميع بكل الأمنيات المطلوبة من فناني ومثقفين مدينة شرم الشيخ ومنها، إقامة ورش تدريبية لفناني شرم الشيخ من كبير وصغير، والاطلاع على جميع الفعاليات لأهالي شرم الشيخ لمعرفة مواعيد المسرحيات المشاركة إذ كانت بقصر الثقافة أو الميادين والشوارع، وإتاحة الفرصة لشباب شرم الشيخ في المشاركة تنظيم المهرجان مثل الدورات السابقة، ولكن بشكل أوسع هذا العام.

جدير بالذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ساهم بشكل فعال في وجود إنتاج ثقافي ومسرحي بمدينة شرم الشيخ وجنوب سيناء وأحدث انتعاشه كبيرة على المستوى الثقافي والسياحي والمسرحي لها، وساهم في انخراط المواطنين في الفنون والثقافة والمسرح، وذلك من خلال إقامته لورش متنوعة مجانية عبر دوراته السبعة الماضية والتي طورت من أداء الفنانين والشباب المسرحي واتاحت لهم أن يكونوا متواجدين بشكل جيد وطور من مهاراتهم وهم الآن مرشحين لتمثيل مصر في مسابقات المهرجان المتعددة مسرحيا على مستوى العروض.

وسوف يتيح لهم مهرجان شرم الشيخ الدولي فرصة ومساحة للاشتراك في الورش التي يقيمها في الدورات القادمة مجانا.

تنطلق الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ في الفترة من ٢٥ وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية معالى وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ومحافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة .