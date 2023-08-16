توقيع عقد إنشاء شركة "المقاولون العرب-لواندا" لإقامة مشروعات بأنجورلا

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لبناء جسور جهود التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، وفتح آفاق عمل لشركات المقاولات المصرية في مختلف ربوع القارة الأفريقية، وفي إطار ذلك تم مساء أمس في دبي، توقيع عقد إنشاء شركة "المقاولون العرب-لواندا" في إطار شراكة بين شركة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان، وشركة ميركونز الأنجولية.
وصرح بذلك المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، قائلا: ستختص الشركة بتنفيذ مختلف المشروعات الإنشائية بدولة أنجولا.
وأضاف العصار: يأتي توقيع التعاقد كتتويج للزيارة الناجحة التي قام بها كارلوس ألبيرتو، وزير الإسكان والبنية التحتية الأنجولي، للقاهرة بناء على دعوة من نظيره المصري الدكتور عاصم الجزار، وتلا ذلك زيارة قيادات شركة المقاولون العرب لدولة أنجولا، وعقد العديد من جلسات التشاور مع هيئات الحكومة الأنجولية وشركات المقاولات المحلية.
وفي ذات السياق، من المقرر استكمال التعاون بزيارة الدكتور عاصم الجزار إلى دولة أنجولا خلال الشهر القادم لتوقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الإسكان والبنية التحتية بأنجولا طبقا لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة السابقة للوزير الأنجولي.