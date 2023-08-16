ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب تروسيكل على طريق بحيرة قارون

حصلت "البوابة نيوز" على أسماء المصابين في حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" على طريق بحيرة قارون بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، وتحديدًا أمام قرية اللؤلؤة السياحية إتجاه القاهرة، إذ بلغ عدد المصابين نحو 10 أشخاص بينهم 4 أطفال، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة حيث أصيب معظمهم بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

ووقع الحادث بسبب السرعة الزائدة لسائق "التروسيكل" وإختلال عجلة القيادة في يده، مما تسبب في انقلابها وسقوط مستقليها وحدوث إصاباتهم.



وأسفر حادث طريق بحيرة قارون اليوم عن إصابة كل من:

حسن عاشور قرني (32 سنة).

أحمد علي إبراهيم إبراهيم (32 سنة).

مصطفى عاشور قرني محمد (35 سنة).

إبراهيم جمعة إبراهيم (29 سنة).

عمر محمد جمعه إبراهيم (13 سنة).

عمر محمد محمد عبد العليم (31 سنة).

محمد جمعه ابراهيم ابراهيم (23 سنة).

يوسف محمد جمعه ابراهيم (12 سنة).

محمد ناصر عبد الحميد (17 سنة).

حمادة محمد عبد الحميد (15 سنة).



وجرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتوقع الكشف الطبي عليهم وتشخيص إصاباتهم، وتقديم العلاج اللازم لهم، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.