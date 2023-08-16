إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق بحيرة قارون

أُصيب 10 أشخاص بينهم 4 أطفال في حادث انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" على طريق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بسبب السرعة الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، بينما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي بلاغًا من الأجهزة الأمنية، يفيد ورود بلاغ من شرطة النجدة، بتلقيهم إخطار من مرفق إسعاف الفيوم، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل محمل بعدد كبير من الركاب على طريق بحيرة قارون أمام قرية اللؤلؤة السياحية/ إتجاه القاهرة، ووجود عدد من المصابين.

وأسفر حادث طريق بحيرة قارون، عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة، تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، حيث أصيب معظمهم باشتباه كسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.