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الأربعاء 16 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنتاجون ينفي وجود تحركات عسكرية أمريكية في العراق

البنتاجون
البنتاجون
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نفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ما يتم تداوله في الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي بالعراق حول "تحركات عسكرية أمريكية هناك".

 

وأكدت الوزارة - وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية الثلاثاء - "عدم حدوث أي تحركات من هذا القبيل في الأيام القليلة الماضية، سواء كان باتجاه العراق أو داخله وأن مقاطع الفيديو المتداولة على أنها لقوافل أمريكية "لا علاقة لها بالقوات الأمريكية".

 

 

كانت وسائل إعلام محلية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في العراق تداولت أنباء ومقاطع فيديو تشير إلى ما وصف بـ "تحركات عسكرية أمريكية" و"قوافل أمريكية" في البلاد. 

 

 

وزارة الدفاع الأمريكية العراق